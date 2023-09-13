“Україна має не просто вижити, але й процвітати як динамічна, успішна демократія” — Блінкен

Цитата

“Загрози міжнародному порядку не обмежені тим чи іншим регіоном. А вторгнення росії до України продемонструвало, що напад в одній точці планети завдасть шкоди людям повсюдно. ... Ми зблизили наших трансатлантичних та індо-тихоокеанських союзників, захищаючи нашу спільну безпеку, процвітання та свободу”, — заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Деталі

У ході свого виступу Блінкен пояснив, що для США важливо докладати зусиль для збереження миру в різних частинах світу. Адже “підтримка успіху інших” зрештою зміцнить процвітання, мир та безпеку й для американців.

Він також наголосив, що США співпрацюватимуть не лише з демократіями-однодумцями, але і з тими, хто не погоджується у важливих питаннях з США, при умові що вони прагнуть “робити внесок у розв'язання спільних проблем і підтримувати міжнародні норми”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Держдепі прокоментували вимкнення Starlink поблизу Криму

В якості прикладу, Блінкен навів партнерство, що сформувалося довкола допомоги Україні у її протистоянні російській агресії. Зокрема, він нагадав, що, коли рф взимку припинила постачання нафти та газу до Європи, щоб позбавити Україну підтримки звідти, Японія та Корея приєдналися до американських зусиль у допомозі, із запасами скрапленого газу.

Щодо України Блінкен також запевнив, що “українці можуть самі писати своє майбутнє”. Та додав, що, завдяки партнерству у протистоянні російському вторгненню в Україну, країни НАТО покращили й власні сили стримування та оборони, посилили східний фланг та збільшили інвестиції в оборону для вирішення нових викликів.

Нагадаємо

У червні Державний секретар США Ентоні Блінкен, перебуваючи з візитом у Гельсінкі в Фінляндії, заявив, що війна проти України була для рф “стратегічним провалом”, який зменшив вплив і інтереси країни “на роки вперед”. Стан росії погіршився у військовому, економічному та геополітичному плані, в порівняні з тим, що вони мали до повномасштабного вторгнення в Україну.