Війна проти України була "стратегічним провалом" росії - Блінкен
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен, перебуваючи з візитом у Гельсінкі в Фінляндії, заявив, що війна проти України була для росії "стратегічним провалом", який зменшив вплив і інтереси країни "на роки вперед". Про це повідомляє УНН, посилаючись на CNN.
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"Безсумнівно, росія сьогодні у значно гіршому стані, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну: у військовому, економічному, геополітичному", - сказав держсекретар.
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Він вчергове підтвердив підтримку Сполучених Штатів України та відданість "справедливому та тривалому миру". За словами Блінкена, президент росії володимир путін "лише посилив широкомасштабну міжнародну рішучість".
"Там, де путін прагнув продемонструвати силу, він виявив слабкість. Там, де він намагався розділити, він об’єднав. Те, чому він намагався запобігти, він прискорив", - резюмував він.
Нагадаємо
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка підтримуватиме зусилля – Бразилії, Китаю чи будь-якої іншої країни, у разі якщо країни допоможуть знайти шлях до справедливого та тривалого миру в Україні.