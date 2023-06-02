Война против Украины была "стратегическим провалом" россии - Блинкен
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в Хельсинки в Финляндии, заявил, что война против Украины была для россии "стратегическим провалом", который уменьшил влияние и интересы страны "на годы вперед". Об этом сообщает УНН, ссылаясь на CNN.
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"Несомненно, россия сегодня в значительно худшем состоянии, чем до полномасштабного вторжения в Украину: в военном, экономическом, геополитическом", - сказал госсекретарь.
Детали
Он в очередной раз подтвердил поддержку Соединенных Штатов Украины и приверженность "справедливому и длительному миру". По словам Блинкена, президент россии владимир путин "только усилил широкомасштабную международную решимость".
"Там, где путин стремился продемонстрировать силу, он проявил слабость. Там, где он пытался разделить, он объединил. То, что он пытался предотвратить, он ускорил", - резюмировал он.
Напомним
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка будет поддерживать усилия – Бразилии, Китая или любой другой страны, в случае если страны помогут найти путь к справедливому и прочному миру в Украине.