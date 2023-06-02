Блінкен: США готові підтримати мирні ініціативи Китаю та Бразилії щодо припинення війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка підтримуватиме зусилля – Бразилії, Китаю чи будь-якої іншої країни, у разі якщо країни допоможуть знайти шлях до справедливого та тривалого миру в Україні. Про це він сказав під час візиту у Фінляндію, пише Reuters, передає УНН.
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За інформацією, Вашингтон також заохочуватиме ініціативи інших країн, які спрямовані на припинення війни, якщо вони будуть підтримувати Статут ООН, суверенітет, а також територіальну цілісність і незалежність України.
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"Ми підтримуватимемо зусилля – Бразилії, Китаю чи будь-якої іншої країни – якщо вони допоможуть знайти шлях до справедливого та тривалого миру", – сказав Блінкен.
Доповнення
Також, за словами держсекретаря США, Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну у військовому плані. Оскільки необхідною умовою для ефективної дипломатії є те, що Київ здатний стримувати та захищатися від будь-якої майбутньої агресії.
Блінкен заявив, що Сполучені Штати допоможуть побудувати "українську армію майбутнього".
Це означає "сучасні військово-повітряні сили, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, передові танки та бронетехніку, національний потенціал для виробництва боєприпасів, а також навчання та підтримку для підтримки сил і засобів у бойовій готовності".
Нагадаємо
Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що США працюють над реалізацією пунктів української Формули світу.