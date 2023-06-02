Блинкен: США готовы поддержать мирные инициативы Китая и Бразилии по прекращению войны в Украине

Детали

По информации, Вашингтон также будет поощрять инициативы других стран, которые направлены на прекращение войны, если они будут поддерживать Устав ООН, а также суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

Цитата

"Мы будем поддерживать усилия – Бразилии, Китая или любой другой страны – если они помогут найти путь к справедливому и прочному миру", – сказал Блинкен.

Дополнение

Также, по словам госсекретаря США, Вашингтон будет продолжать поддерживать Украину в военном плане. Поскольку необходимым условием для эффективной дипломатии является то, что Киев способен сдерживать и защищаться от любой будущей агрессии.

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты помогут построить "украинскую армию будущего".

Это означает "современные военно-воздушные силы, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, передовые танки и бронетехнику, национальный потенциал для производства боеприпасов, а также обучение и поддержку для поддержания сил и средств в боевой готовности".

Напомним

Ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США работают над реализацией пунктов украинской Формулы мира.