Украина должна активно готовиться к тотальной кибервойне - нардеп

"Мы должны сегодня прибегать к нестандартным шагам в развитии системы кибербезопасности. Так, многое делается, медленно, но формируется нормативная база, работают соответствующие подразделения. Мы можем защищаться и атаковать. Но достаточно ли этого для того, чтобы чувствовать себя в полной безопасности? Мой ответ: нет. Ведь, если россияне успешно атакуют ведущие европейские государства и США, то они смогут атаковать и Украину ... Украина должна активно готовиться к тотальной кибервойне ", - отметила И.Фриз.

Напомним, хакеры "положили" сайт ИАЦ нацбезопасности Украины .

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко считает, что необходимо создать мировую систему противодействия киберугрозе со стороны Москвы .