Україна має активно готуватися до тотальної кібервійни – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Україна повинна активно готуватися до тотальної кібервійни. Про це повідомила народний депутат фракції БПП, Голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
“Ми маємо сьогодні вдаватися до нестандартних кроків в розвитку системи кібербезпеки. Так, багато робиться, повільно, але формується нормативна база, працюють відповідні підрозділи. Ми можемо захищатися і атакувати. Але чи цього достатньо для того, щоб почуватися в повній безпеці? Моя відповідь: ні. Адже, якщо росіяни успішно атакують провідні європейські держави і США, то вони зможуть атакувати і Україну... Україна має активно готуватися до тотальної кібервійни”, — зазначила І.Фріз.
Нагадаємо, хакери "поклали" сайт ІАЦ нацбезпеки України.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко вважає, що необхідно створити світову систему протидії кіберзагрозі з боку Москви.