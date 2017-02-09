Україна має активно готуватися до тотальної кібервійни – нардеп

“Ми маємо сьогодні вдаватися до нестандартних кроків в розвитку системи кібербезпеки. Так, багато робиться, повільно, але формується нормативна база, працюють відповідні підрозділи. Ми можемо захищатися і атакувати. Але чи цього достатньо для того, щоб почуватися в повній безпеці? Моя відповідь: ні. Адже, якщо росіяни успішно атакують провідні європейські держави і США, то вони зможуть атакувати і Україну... Україна має активно готуватися до тотальної кібервійни”, — зазначила І.Фріз.

Нагадаємо, хакери "поклали" сайт ІАЦ нацбезпеки України.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко вважає, що необхідно створити світову систему протидії кіберзагрозі з боку Москви.