Украина - Люксембург: команды объявили стартовые составы

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 8057 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 28988 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 108894 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106532 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134842 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143394 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129572 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129980 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131195 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153318 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Актуальное
Украина - Люксембург: команды объявили стартовые составы

Украина - Люксембург: команды объявили стартовые составы

Киев  •  УНН

 • 7853 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Главные наставники сборных Украины и Люксембурга по футболу определились со стартовым сочетанием футболистов в очном поединке, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Стартовый состав сборной Украины: Андрей Пятов (к), Виталий Миколенко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Роман Яремчук.

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Запасные: Юрий Панькив, Владимир Шепелев, Эдуард Соболь, Никита Бурда, Николай Шапаренко, Артем Кравец, Марлос, Игорь Пластун, Марьян Швед, Роман Безус, Виктор Коваленко, 23. Андрей Лунин.

С первых минут на поле "Львов Арены" в футболках Люксембурга выйдут:
Морис - Шано, К. Мартинс, Жерсон - Янс, О.Тилль, Баррейро, Мартинс - Родригес, В.Тилль, Да Мота.

Отметим, что стартовый свисток в 21:45 матча отбора на Евро-2020 даст словак Петер Кралович.

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