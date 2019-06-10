Украина - Люксембург: команды объявили стартовые составы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Главные наставники сборных Украины и Люксембурга по футболу определились со стартовым сочетанием футболистов в очном поединке, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Стартовый состав сборной Украины: Андрей Пятов (к), Виталий Миколенко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Роман Яремчук.
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Запасные: Юрий Панькив, Владимир Шепелев, Эдуард Соболь, Никита Бурда, Николай Шапаренко, Артем Кравец, Марлос, Игорь Пластун, Марьян Швед, Роман Безус, Виктор Коваленко, 23. Андрей Лунин.
С первых минут на поле "Львов Арены" в футболках Люксембурга выйдут:
Морис - Шано, К. Мартинс, Жерсон - Янс, О.Тилль, Баррейро, Мартинс - Родригес, В.Тилль, Да Мота.
Отметим, что стартовый свисток в 21:45 матча отбора на Евро-2020 даст словак Петер Кралович.