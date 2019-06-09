Гру Україна - Люксембург судитимуть рефері зі Словаччини

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Арбітри зі Словаччини слідкуватимуть за відбірковим матчем футбольних збірних України та Люксембургу на Євро-2020, передає УНН.

Так, головним рефері матчу має стати Петер Кралович, допомагатимуть йому Мілан Штрбо і Ерік Вайсс. Резервним арбітром призначено Міхала Оценаша.

Так, раніше національна збірна команда України з футболу зіграла свій третій матч у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2020, в якому на "Арені Львів" здобула розгромну перемогу над командою Сербії - 5:0.

В іншому матчі відбіркової групи В збірна Литви у Вільнюсі у меншості зіграла внічию з командою Люксембургу - 1:1.

Гра у кваліфікації на Євро-2020 Україна - Люксембург відбудеться у понеділок, 10 червня, о 21:45. Суперники зіграють на "Арені Львів".

Наразі турнірне становище: Україна - 7 очок (після 3-х ігор), Люксембург - 4 (3), Португалія - 2 (2), Сербія - 1 (2), Литва - 1 (2).

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