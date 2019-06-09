Игру Украина - Люксембург будут судить рефери из Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Арбитры из Словакии будут следить за отборочным матчем футбольных сборных Украины и Люксембурга на Евро-2020, передает УНН.
Так, главным рефери матча должен стать Петер Кралович, помогать ему Милан Штрба и Эрик Вайсс. Резервным арбитром назначен Михала Оценаша.
Так, ранее национальная сборная команда Украины по футболу сыграла свой третий матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2020, в котором на "Арене Львов" одержала разгромную победу над командой Сербии - 5:0.
В другом матче отборочной группы В сборная Литвы в Вильнюсе в меньшинстве сыграла вничью с командой Люксембурга - 1:1.
Игра в квалификации на Евро-2020 Украина - Люксембург состоится в понедельник, 10 июня, в 21:45. Соперники сыграют на "Арене Львов".
Сейчас турнирное положение: Украина - 7 очков (после 3-х игр), Люксембург - 4 (3), Португалия - 2 (2), Сербия - 1 (2), Литва - 1 (2).