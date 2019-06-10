Україна – Люксембург: команди оголосили стартові склади
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Головні наставники збірних України та Люксембургу з футболу визначились із стартовим поєднанням футболістів в очному поєдинку, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Стартовий склад збірної України: Андрій Пятов (к), Віталій Миколенко, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Євген Коноплянка, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Роман Яремчук.
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Запасні: Юрій Паньків, Володимир Шепелєв, Едуард Соболь, Микита Бурда, Микола Шапаренко, Артем Кравець, Марлос, Ігор Пластун, Мар’ян Швед, Роман Безус, Віктор Коваленко, 23. Андрій Лунін.
З перших хвилин на поле "Львів Арени" у футболках Люксембургу вийдуть:
Моріс – Шано, К. Мартінс, Жерсон – Янс, О.Тілль, Баррейро, Мартінс – Родрігес, В.Тілль, Да Мота.
Зазначимо, що стартовий свисток о 21:45 матчу відбору на Євро-2020 дасть словак Петер Кралович.