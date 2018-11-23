Украина инициировала новую встречу в ООН

"Важно. ППУ при ООН в Женеве инициирует встречи с руководством Межпарламентского Союза и УВКПЧ. Позиция Украины неизменна: "депутаты" Думы из оккупированного Крыма не могут принимать участия в мероприятиях ООН, как и в любых других официальных платформах международных организаций", - написала Джепар.



По ее словам, вербальная нота с разъяснением позиции Украины будет передана всем заинтересованным сторонам.



Депарова отметила, что сейчас в Женеве проходит Форум по вопросам прав человека, демократии и верховенства права с 22 по 23 ноября 2018 года, тема которого - "парламентарии, как адвокаты (промоутеры) прав человека, демократии и верховенства права".



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Как сообщал УНН, Постоянное представительство Украины при ООН в Женеве планирует демарш перед организаторами форума ООН по вопросам прав человека, демократии и верховенства права через коллаборанта оккупационной власти в Крыму Руслана Бальбека, который заявил об участии в этом мероприятии в Женеве. Через посольство Украины в Швейцарии украинская сторона попытается выяснить, на каком основании Бальбеке предоставлялась въездная виза в страну.



