Украина инициировала новую встречу в ООН

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103633 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109205 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145657 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141433 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134901 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127567 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168768 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118035 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141609 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Украина инициировала новую встречу в ООН

Украина инициировала новую встречу в ООН

Киев  •  УНН

 • 10230 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Постоянное Представительство Украины при ООН в Женеве инициирует встречи с руководством Мижпарламенського Союза и УВКПЧ участием "депутатов" Думы РФ относительно оккупированного Крыма в мероприятиях ООН. Об этом сообщила в Facebook первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапаров, передает УНН.

"Важно. ППУ при ООН в Женеве инициирует встречи с руководством Межпарламентского Союза и УВКПЧ. Позиция Украины неизменна: "депутаты" Думы из оккупированного Крыма не могут принимать участия в мероприятиях ООН, как и в любых других официальных платформах международных организаций", - написала Джепар.

По ее словам, вербальная нота с разъяснением позиции Украины будет передана всем заинтересованным сторонам.

Депарова отметила, что сейчас в Женеве проходит Форум по вопросам прав человека, демократии и верховенства права с 22 по 23 ноября 2018 года, тема которого - "парламентарии, как адвокаты (промоутеры) прав человека, демократии и верховенства права".

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Как сообщал УНН, Постоянное представительство Украины при ООН в Женеве планирует демарш перед организаторами форума ООН по вопросам прав человека, демократии и верховенства права через коллаборанта оккупационной власти в Крыму Руслана Бальбека, который заявил об участии в этом мероприятии в Женеве. Через посольство Украины в Швейцарии украинская сторона попытается выяснить, на каком основании Бальбеке предоставлялась въездная виза в страну.

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