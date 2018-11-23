Україна ініціювала нову зустріч в ООН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Постійне Представництво України при ООН в Женеві ініціює зустрічі із керівництвом Міжпарламенського Союзу та УВКПЛ через участь "депутатів" Думи РФ з окупованого Криму в заходах ООН. Про це повідомила у Facebook перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, передає УНН.

"Важливо. ППУ при ООН в Женеві ініціює зустрічі із керівництвом Міжпарламенського Союзу та УВКПЛ. Позиція України незмінна: "депутати" Думи з окупованого Криму не можуть приймати участі в заходах ООН, як і в будь-яких інших офіційних платформах міжнародних організацій", - написала Джепар.

За її словами, вербальна нота із роз’ясненням позиції України буде передана всім зацікавленим сторонам.

Депарова зазначила, що наразі у Женеві триває Форум з питань прав людини, демократії та верховенства права з 22 по 23 листопада 2018 року, тема якого - "парламентарі, як адвокати (промоутери) прав людини, демократії та верховенства права".

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Як повідомляв УНН, Постійне представництво України при ООН в Женеві планує демарш перед організаторами форуму ООН з питань прав людини, демократії та верховенства права через колаборанта окупаційної влади у Криму Руслана Бальбека, який заявив про участь у цьому заході у Женеві. Через посольство України у Швейцарії українська сторона спробує з’ясувати, на якій підставі Бальбеку надавалася в’їзна віза до країни.

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