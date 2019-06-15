Украина импортировала из РФ угля на 812 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В мае доля импорта каменного угля и антрацита из Российской Федерации в Украине достигла 64,22%. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
Всего, по данным ГФС, в январе-мае Украина импортировала из РФ каменного угля и антрацита в 812 млн долл. Доля импорта достигла 64,22%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман приказал покупать уголь с шахт
Из США за месяц импортировано каменного угля и антрацита более чем на 379,4 млн долларов. Доля импорта составила 30%. Из Казахстана Украина импортировала каменного угля и антрацита более чем на 53,5 млн долларов - 4,24%, а в других странах закупила каменного угля и антрацита еще на 19,5 млн долларов - 1,54%.
Напомним, в правительстве пообещали выплатить зарплаты украинским шахтерам в размере около 300 млн грн.