Украина импортировала из РФ угля на 812 млн долларов

Всего, по данным ГФС, в январе-мае Украина импортировала из РФ каменного угля и антрацита в 812 млн долл. Доля импорта достигла 64,22%.

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Из США за месяц импортировано каменного угля и антрацита более чем на 379,4 млн долларов. Доля импорта составила 30%. Из Казахстана Украина импортировала каменного угля и антрацита более чем на 53,5 млн долларов - 4,24%, а в других странах закупила каменного угля и антрацита еще на 19,5 млн долларов - 1,54%.

Напомним, в правительстве пообещали выплатить зарплаты украинским шахтерам в размере около 300 млн грн.