В уряді пообіцяли до наступного тижня виплатити шахтарям близько 300 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. В уряді пообіцяли до наступного тижня виплатити зарплати шахтарям у розмірі близько 300 млн грн. Про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик під час Години запитань до уряду, передає УНН.
Так, відповідаючи на запитання народних депутатів, коли шахтарі отримають виділені урядом 295 млн грн на рахунки, віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів зазначив, що ціни, енергоефективність та ситуація на ринку залежать від модернізації шахт.
"В Україні на підконтрольній території станом на 01.01.2019 року запаси вугілля експлуатують 33 шахти загальною виробничою потужністю 11,7 млн тонн. Шахтний фонд у галузі є вкрай застарілий. Зношеність основних фондів на 01.01.2019 року є 61%. У підпорядкуванні Міненерговугілля є тільки одна шахта, це 3%, що працює менше 30 років з початку вуглевидобутку. Термін експлуатації шести шахт – це 18,2% – становить від 30 до 50 років. 15 шахт, а це 45,5%, мають термін експлуатації 50-70 років, а 11 шахт (30,4%) – понад 70 років", – повідомив Кубів.
Він додав, що державний сектор вугільної галузі перебуває в критичному стані. За його словами, починаючи з 2013 року, фінансування технічного переоснащення галузі не проводилося.
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що за 5 років у модернізацію не було вкладено жодної копійки. З його слів, кошти, що були заплановані на модернізацію шахт на Донбасі, зокрема Лисичанська та "Південнодонбаської третьої", скерують на зарплати.
"Тому ці 295 мільйонів гривень, прийняті у Кабміні, вони зараз проходять погодження у Міністерстві фінансів і, або сьогодні, або в понеділок, вони будуть скеровані шахтарським колективам", – повідомив Насалик.
Нагадаємо, в РНБО пообіцяли виплатити заборгованість шахтарям у стислі терміни.