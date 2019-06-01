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В РНБО пообіцяли виплати заборгованість шахтарям у стислі терміни

В РНБО пообіцяли виплати заборгованість шахтарям у стислі терміни

Київ • УНН

 • 12250 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт буде погашена в стислі терміни. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк у Facebook, передає УНН.

"Вчора відбулася продуктивна нарада Президента з членами РНБО та з керівниками енергетичної галузі. Виявили декілька системних проблем у сфері енергетики, які можуть створити загрозу національній безпеці. Під час обговорення вдалося вирішити деякі нагальні питання.

Зокрема, у стислі терміни буде виплачена заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт", - розповів Данилюк.
За його словами, уряд також має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації у вугільнодобувній галузі, насамперед – посилення безпеки шахтарів. Також з ініціативи Президента України буде вирішене питання придбання житла для родини гірника, який загинув на шахті "Лісова". У нього залишилося троє дітей.

Крім того, члени РНБО оцінили можливі наслідки запровадження другого етапу повномасштабного ринку електричної енергії, яке має відбутися 1 липня цього року, та доцільність його відтермінування. Прем’єр-міністр України запевнив, що в уряду є рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію, – незалежно від дати запровадження.

Нагадаємо, остаточним рішенням учорашнього засідання Ради національної безпеки та оборони було дати 2 тижні його учасникам для вирішення проблем, які були визначені як пріоритетні, запропонувати рішення і впровадити їх.

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