В РНБО пообіцяли виплати заборгованість шахтарям у стислі терміни

"Вчора відбулася продуктивна нарада Президента з членами РНБО та з керівниками енергетичної галузі. Виявили декілька системних проблем у сфері енергетики, які можуть створити загрозу національній безпеці. Під час обговорення вдалося вирішити деякі нагальні питання.



Зокрема, у стислі терміни буде виплачена заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт", - розповів Данилюк.

За його словами, уряд також має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації у вугільнодобувній галузі, насамперед – посилення безпеки шахтарів. Також з ініціативи Президента України буде вирішене питання придбання житла для родини гірника, який загинув на шахті "Лісова". У нього залишилося троє дітей.



Крім того, члени РНБО оцінили можливі наслідки запровадження другого етапу повномасштабного ринку електричної енергії, яке має відбутися 1 липня цього року, та доцільність його відтермінування. Прем’єр-міністр України запевнив, що в уряду є рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію, – незалежно від дати запровадження.



Нагадаємо, остаточним рішенням учорашнього засідання Ради національної безпеки та оборони було дати 2 тижні його учасникам для вирішення проблем, які були визначені як пріоритетні, запропонувати рішення і впровадити їх.