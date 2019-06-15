Україна імпортувала з РФ вугілля на 812 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У травні частка імпорту кам'яного вугілля та антрациту з Російської Федерації в Україну сягнула 64,22%. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
Загалом, за даними ДФС, у січні-травні Україна імпортувала з РФ кам’яного вугілля та антрациту на 812 млн дол. Частка імпорту сягнула 64,22%.
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Із США за місяць імпортовано кам'яного вугілля та антрациту на понад 379,4 млн доларів. Частка імпорту становила 30%. З Казахстану Україна імпортувала кам'яного вугілля та антрациту на понад 53,5 млн доларів - 4,24%, а в інших країнах закупила кам'яного вугілля та антрациту ще на 19,5 млн доларів - 1,54%.
Нагадаємо, в уряді пообіцяли виплатити зарплати українським шахтарям у розмірі близько 300 млн грн.