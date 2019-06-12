Гройсман наказав купувати вугілля з держшахт
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Міністерство енергетики і вугільної промисловості й Фонд державного майна України мають розблокувати закупівлі вугілля на ДП "Львіввугілля" і зробити вугілля державних шахт пріоритетним для державних енергокомпаній. Відповідні доручення дав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на прес-службу голови уряду.
"Я ставлю на контроль. Ситуацію в ДП "Львіввугілля" треба вирішити на системній основі. Приклад Червонограда може стати показовим", - наголосив Прем'єр під час зустрічі з гірниками держпідприємства.
Прем’єр-міністр дав доручення міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику, а також керівництву Фонду державного майна України розблокувати закупівлі і зробити вугілля державних шахт пріоритетним для державних енергокомпаній. Одночасно він дав доручення Держаудитслужбі провести перевірку формування собівартості вугілля на державних шахтах і спростував всі чутки про можливу приватизацію прибуткових шахт. Окремо Глава Уряду зупинився на питанні призначення керівництва шахт і підприємства в цілому. Вже завтра подання на відповідні посади мають бути обговорені, а люди – призначені. Причому ключовий критерій відбору – довіра шахтарів.
Нагадаємо, в уряді пообіцяли до наступного тижня виплатити зарплати шахтарям у розмірі близько 300 млн грн.