Украина и Турция договорились о полной либерализации автоперевозок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли. Как заявил на своей странице Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков, эта сделка среди других пунктов содержит "также и инфраструктурную часть, договоренности в пределах которой станут основой для углубления сотрудничества и новых инфраструктурных проектов", передает УНН.
Цитата
“В рамках соглашения о ЗСТ достигнута историческая договоренность - о полной либерализации автомобильных перевозок. Вскоре будут сняты ограничения для украинских автоперевозчиков на рынке Турции, в частности это касается и въезда пустого транспорта. То есть фуры смогут заезжать пустыми и возвращаться с товарами”, - говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, турецкие компании активно присутствуют на украинском дорожном рынке. Они привлечены к строительству ключевых дорожных объектов: М-30 Стрый-Изварино; Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки-Решетиловка; М-18 Харьков - Симферополь - Алушта-Ялта и другие, отметил Кубраков.
Он также добавил, что сейчас идет подготовка соглашения о сотрудничестве в сфере морского поиска и спасения в Черном море. Кроме того, предполагается и торговое сотрудничество, в частности по линии "МТП "Южный", способного принимать крупнейшие суда, которые войдут в Черное море благодаря построенному каналу "Стамбул".
Запланировано и расширение географии авиаперелетов между странами, в частности выполнение регулярных рейсов в Турцию из Ужгорода. Такие перелеты буду играть важную роль в развитии туризма, где ожидается более активное участие турецких партнеров и инвесторов - в украинских проектах по развитию и развитию морских и горнолыжных курортов, гостиничных комплексов и другой туристической инфраструктуры.
Добавим
Украина и Турция в рамках визита в Киев турецкого президента Реджепа Эрдогана подписали ряд двусторонних соглашений. Среди них — соглашение о свободной торговле.
Также министр обороны Украины Алексей Резников подписал со своим турецким коллегой рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий.