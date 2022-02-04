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Украина и Турция договорились о полной либерализации автоперевозок

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли. Как заявил на своей странице Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков, эта сделка среди других пунктов содержит "также и инфраструктурную часть, договоренности в пределах которой станут основой для углубления сотрудничества и новых инфраструктурных проектов", передает УНН.

Цитата

“В рамках соглашения о ЗСТ достигнута историческая договоренность - о полной либерализации автомобильных перевозок. Вскоре будут сняты ограничения для украинских автоперевозчиков на рынке Турции, в частности это касается и въезда пустого транспорта. То есть фуры смогут заезжать пустыми и возвращаться с товарами”, - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, турецкие компании активно присутствуют на украинском дорожном рынке. Они привлечены к строительству ключевых дорожных объектов: М-30 Стрый-Изварино; Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки-Решетиловка; М-18 Харьков - Симферополь - Алушта-Ялта и другие, отметил Кубраков.

Он также добавил, что сейчас идет подготовка соглашения о сотрудничестве в сфере морского поиска и спасения в Черном море. Кроме того, предполагается и торговое сотрудничество, в частности по линии "МТП "Южный", способного принимать крупнейшие суда, которые войдут в Черное море благодаря построенному каналу "Стамбул".

Запланировано и расширение географии авиаперелетов между странами, в частности выполнение регулярных рейсов в Турцию из Ужгорода. Такие перелеты буду играть важную роль в развитии туризма, где ожидается более активное участие турецких партнеров и инвесторов - в украинских проектах по развитию и развитию морских и горнолыжных курортов, гостиничных комплексов и другой туристической инфраструктуры.

Добавим

Украина и Турция в рамках визита в Киев турецкого президента Реджепа Эрдогана подписали ряд двусторонних соглашений. Среди них — соглашение о свободной торговле.

Также министр обороны Украины Алексей Резников подписал со своим турецким коллегой рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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