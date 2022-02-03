Україна і Туреччина підписали низку угод, серед них – ЗВТ та будівництво заводу Bayraktar
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Україна і Туреччина у рамках візиту до Києва турецького президента Реджепа Ердогана підписали низку двосторонніх угод. Серед них – угода про вільну торгівлю, передає кореспондент УНН.
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“Прем’єр-міністр України денис Шмигаль та міністр торгівлі Турецької республіки Мехмед Мушпідписують угоду про вільну торгівлю між урядом України і урядом Турецької Республіки”, — оголосив диктор.
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Також міністр оборони України Олексій Резніков підписав зі своїм турецьким колегою рамкову угоду про співробітництво у сфері високих технологій.
Раніше очільник оборонного відомства повідомив, що одним з прикладів наповнення цієї угоди буде будівництво заводу Bayraktar.
Загалом Україна і Туреччина сьогодні мають підписати 12 міждержавних угод.
Нагадаємо
Кабінет міністрів на засіданні напередодні схвалив проект угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки.
Основа угоди — це обнулення Туреччиною мит на 10 337 товарних позицій, ще на 1 348 товарних позицій будуть діяти тарифні квоти або зменшення мит.