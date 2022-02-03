Україна і Туреччина сьогодні підпишуть військову угоду: один з пунктів - будівництво заводу Bayraktar

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“Сьогодні планується підписання рамкової угоди. Вчора урядом було схвалено текст цієї угоди, вона стосується співпраці України і Туреччини у сфері високих військових технологій... Одним з прикладів наповнення цієї угоди буде будівництво заводу Bayraktar, який виготовляє безпілотні летальні апарати, які будуть виготовлятись саме в Україні, і відповідно буде створено навчальний центр, який буде готувати наших льотчиків управлінню цими безпілотними дронами різних категорій”, — сказав Резніков.

Деталі

Міністр повідомив, що підписувати угоду сьогодні буде саме він. Після підписання угода буде направлена для відповідних процедур на ратифікацію до Верховної Ради України.

Він додав також, що, за рішенням компанії, наступне покоління дронів буде використовувати українські двигуни виробництва “МоторСічі”.

“Тому це вже по суті будуть україно-турецькі "Байрактари", з точки зору технологічного наповнення, і відповідно застосовуватись вони будуть у збройних силах і України, і Туреччини, і тих країн, які будуть мати бажання їх придбати”, — додав міністр оборони.

Раніше

Ще у вересні минулого року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на території України буде завод з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar.

Доповнення

Українська сторона ще в 2019 році підписала угоду з турецькою компанією Baykar Makina про закупівлю для Збройних сил України ударних безпілотників Bayraktar TB2.

Генеральний директор держкомпанії “Укрспецекспорт” Вадим Ноздря в жовтні 2020 року заявив про зацікавленість Києва в спільному виробництві Bayraktar TB2 в Україні і про те, що українська армія планує закупити 48 таких апаратів спільного виробництва, яке планується налагодити на верфі “Океан” у Миколаєві.

Також про безпілотники Bayraktar йшлося і під час візиту Президента України з делегацією до Туреччини. Зокрема міністри оборони України і Туреччини обговорили напрямки співпраці. Йшлося про корвет, БПЛА Bayraktar, боєприпаси, проекти в авіаційній галузі та перспективи членства України в НАТО.

Питання неодноразово викликало обурення росіян, які не задоволені військовою співпрацею Києва та Анкари. ЗМІ зокрема стало відомо, що президент Росії Володимир Путін навіть вдався до шантажу президента Туреччини Реджепа Ердогана продовженням заборони на польоти до Туреччини (введену через коронавірус), якщо Анкара не відмовиться від продажу безпілотників Bayraktar і підтримки України.

Утім, співпраця України і Туреччини продовжується. Зокрема, перший турецький ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для ВМС ЗСУ було поставлено в Україну в березні 2021 року.