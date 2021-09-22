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Завод “Байрактарів” на території України буде: Кулеба про зустріч Зеленського з Ердоганом

Завод “Байрактарів” на території України буде: Кулеба про зустріч Зеленського з Ердоганом

Київ • УНН

 • 41569 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн спілкування з журналістами заявив, що на території України буде завод з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar, передає кореспондент УНН.

Цитата

Так, міністра попросили прокоментувати зустріч Президентів України Володимира Зеленського і Туреччини Реджепа Ердогана.
“Я вже сказав про це: там все буде добре, і завод Байрактарів на території України буде”, — відповів міністр.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Зеленський на полях ГА ООН обговорив з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом звільнення незаконно утримуваних кримських татар.

Важливо

Українська сторона ще в 2019 році підписала угоду з турецькою компанією Baykar Makina про закупівлю для Збройних сил України ударних безпілотників Bayraktar TB2.

Генеральний директор держкомпанії “Укрспецекспорт” Вадим Ноздря в жовтні 2020 року заявив про зацікавленість Києва в спільному виробництві Bayraktar TB2 в Україні і про те, що українська армія планує закупити 48 таких апаратів спільного виробництва, яке планується налагодити на верфі “Океан” у Миколаєві.

Також про безпілотники Bayraktar йшлося і під час візиту Президента України до Туреччини. Зокрема міністри оборони України і Турецької Республіки Андрій Таран і Хулусі Акар обговорили напрямки співпраці. Йшлося про корвет, БПЛА Bayraktar, боєприпаси, проекти в авіаційній галузі та перспективи членства України в НАТО.

Питання неодноразово викликало обурення росіян, які не задоволені військовою співпрацею Києва та Анкари.
Так, зі слів глави МЗС РФ Сергія Лаврова, коментуючи питання, заявляв, що Росія настійно рекомендує відповідальним країнам, включаючи Туреччину, проаналізувати нібито “войовничі заяви Києва” і застерігає їх від підживлення, як бачать в Москві, “мілітаристських настроїв влади України”.

ЗМІ також стало відомо, що Президент Росії Володимир Путін навіть вдався до шантажу президента Туреччини Реджепа Ердогана продовженням заборони на польоти до Туреччини, якщо Анкара не відмовиться від продажу безпілотників Bayraktar і підтримки України.

Водночас варто додати — співпраця України і Туреччини продовжується. Зокрема, перший турецький ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для Військово-морських сил Збройних сил України вже поставлено в Україну в березні поточного року.

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