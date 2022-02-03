Украина и Турция сегодня подпишут военное соглашение: один из пунктов - строительство завода Bayraktar

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“Сегодня планируется подписание рамочного соглашения. Вчера правительством был одобрен текст этого соглашения, оно касается сотрудничества Украины и Турции в сфере высоких военных технологий. Одним из примеров наполнения этого соглашения будет строительство завода Bayraktar, который производит беспилотные летальные аппараты, которые будут изготавливаться именно в Украине, и соответственно будет создан учебный центр, который будет готовить наших летчиков по управлению этими беспилотными дронами различных категорий”, — сказал Резников.

Детали

Министр сообщил, что подписывать соглашение сегодня будет именно он. После подписания соглашение будет направлено для соответствующих процедур на ратификацию в Верховную Раду Украины.

Он добавил также, что, по решению компании, следующее поколение дронов будет использовать украинские двигатели производства “Мотор Сичи”.

“Поэтому это уже по сути будут украино-турецкие "Байрактары", с точки зрения технологического наполнения, и соответственно применяться они будут в вооруженных силах и Украины, и Турции, и тех стран, которые будут иметь желание их приобрести”, — добавил министр обороны.

Ранее

Еще в сентябре прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на территории Украины будет завод с производства турецких беспилотников Bayraktar.

Дополнение

Украинская сторона еще в 2019 году подписала соглашение с турецкой компанией Baykar Makina о закупке для Вооруженных сил Украины ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Генеральный директор госкомпании “Укрспецэкспорт” Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 в Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи “Океан” в Николаеве.

Также о беспилотниках Bayraktar шла речь и во время визита Президента Украины с делегацией в Турцию. В частности министры обороны Украины и Турции обсудили направления сотрудничества. Речь шла о корвете, БПЛА Bayraktar, боеприпасах, проектах в авиационной отрасли и перспективах членства Украины в НАТО.

Вопрос неоднократно вызывал негодование россиян, которые не довольны военным сотрудничеством Киева и Анкары. СМИ в частности стало известно, что президент России Владимир Путин даже прибег к шантажу президента Турции Реджепа Эрдогана продлением запрета на полеты в Турцию (введенного из-за коронавируса), если Анкара не откажется от продажи беспилотников Bayraktar и поддержки Украины.

Впрочем, сотрудничество Украины и Турции продолжается. В частности, первый турецкий ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для ВМС ВСУ был поставлен в Украину в марте 2021 года.