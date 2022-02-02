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Шахед-136

Уряд схвалив угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Уряд схвалив угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Київ • УНН

 • 14476 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Кабінет міністрів на засіданні в середу схвалив проект угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“З укладанням цієї угоди всі дружні країни Чорного моря — Грузія, Болгарія, Молдова, Румунія, Туреччина і Україна — будуть поєднані угодами про вільну торгівлю зі спільними правилами походження”, — заявила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час презентації угоди.

Деталі

З її слів, основа угоди — це обнулення Туреччиною мит на 10 337 товарних позицій, ще на 1 348 товарних позицій будуть діяти тарифні квоти або зменшення мит.

“На сьогодні Україна возить до Туреччини лише десяту частину цих товарів”, — сказала міністр.

Доповнення

Україна та Туреччина підпишуть угоду про зону вільної торгівлі 3 лютого, під час візиту до Києва президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Дві країни почали обговорювати можливість створення ЗВТ з 2007 року і планували завершити роботу щодо підписання угоди про вільну торгівлю ще у 2018 році.

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