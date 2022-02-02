Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про зону вільної торгівлі

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 43639 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 115699 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 181399 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 177032 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 201100 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 191904 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 149129 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152083 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172716 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182705 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 146322 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 124974 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 164206 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 101333 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 57215 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 451133 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 300366 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 364228 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 477011 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 722597 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 101333 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 164206 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 121537 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 156985 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 180475 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про зону вільної торгівлі

Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про зону вільної торгівлі

Київ • УНН

 • 20469 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про зону вільної торгівлі. Про це під час засідання уряду в середу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Маємо на порядку денному дійсно історичне рішення. Мова йде про угоду про Зону вільної торгівлі з Туреччиною, яка буде сьогодні схвалена на засіданні уряду. Ми інтенсифікували перемовини з нашими турецькими партнерами, аби угода відповідала інтересам українського бізнесу", — сказав Шмигаль.

"Підписання (угоди — ред.) планується уже завтра у присутності президентів України і Туреччини", — додав він.

Деталі

За словами прем’єра, уряд затвердить ще чотири угоди з Туреччиною про співпрацю у різних галузях. По-перше, йдеться про рамкову угоду щодо співпраці у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузі.

Також затвердять угоду про співпрацю у сфері молодіжної політики та зміни до угод, які стосуються посилення співпраці правоохоронних органів наших країн.

"Загалом завтра планується підписати 12 міждержавних угод між Туреччиною та Україною", — додав прем’єр.

Нагадаємо

Україна та Туреччина почали обговорювати можливість створення ЗВТ з 2007 року і планували завершити роботу щодо підписання угоди про вільну торгівлю ще у 2018 році.

21 січня 2019 року угоду про вільну торгівлю підписали Україна та Ізраїль.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69