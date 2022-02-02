Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про зону вільної торгівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про зону вільної торгівлі. Про це під час засідання уряду в середу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
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"Маємо на порядку денному дійсно історичне рішення. Мова йде про угоду про Зону вільної торгівлі з Туреччиною, яка буде сьогодні схвалена на засіданні уряду. Ми інтенсифікували перемовини з нашими турецькими партнерами, аби угода відповідала інтересам українського бізнесу", — сказав Шмигаль.
"Підписання (угоди — ред.) планується уже завтра у присутності президентів України і Туреччини", — додав він.
Деталі
За словами прем’єра, уряд затвердить ще чотири угоди з Туреччиною про співпрацю у різних галузях. По-перше, йдеться про рамкову угоду щодо співпраці у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузі.
Також затвердять угоду про співпрацю у сфері молодіжної політики та зміни до угод, які стосуються посилення співпраці правоохоронних органів наших країн.
"Загалом завтра планується підписати 12 міждержавних угод між Туреччиною та Україною", — додав прем’єр.
Нагадаємо
Україна та Туреччина почали обговорювати можливість створення ЗВТ з 2007 року і планували завершити роботу щодо підписання угоди про вільну торгівлю ще у 2018 році.
21 січня 2019 року угоду про вільну торгівлю підписали Україна та Ізраїль.