Україна і Туреччина домовилися про повну лібералізацію автоперевезень

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 60924 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 105580 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 112472 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 140119 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 146303 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 122829 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 138688 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168715 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180155 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215911 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 231400 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 313016 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 87525 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 64750 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 87150 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 313016 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 231400 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 314675 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 432185 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 682315 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 27911 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 87150 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 105957 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 142852 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 167321 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Україна і Туреччина домовилися про повну лібералізацію автоперевезень

Україна і Туреччина домовилися про повну лібералізацію автоперевезень

Київ • УНН

 • 14188 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі. Як заявив на своїй сторінці Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков, ця угода поміж інших пунктів містить "також і інфраструктурну частину, домовленості в межах якої стануть основою для поглиблення співпраці та нових інфраструктурних проектів", передає УНН.

Цитата

“У рамках Угоди про ЗВТ досягнуто історичну домовленість – про повну лібералізацію автомобільних перевезень. Невдовзі буде знято обмеження для українських автоперевізників на ринку Туреччини, зокрема це стосується і в’їзду порожнього транспорту. Тобто фури зможуть заїжджати порожніми та повертатися з товарами”, - ідеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначили, турецькі компанії активно присутні на українському дорожньому ринку. Вони залучені до будівництва ключових дорожніх об’єктів: М-30 Стрий – Ізварине; Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка; М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта тощо, зазначив інфраструктури Кубраков.

Він також додав, що наразі триває підготовка угоди про співробітництво у сфері морського пошуку та рятування у Чорному морі. Крім того, передбачається і торговельне співробітництво, зокрема по лінії "МТП "Южний", здатного приймати найбільші судна, які увійдуть до Чорного моря завдяки побудованому каналу "Стамбул".

Заплановано й розширення географії авіаперельотів між країнами, зокрема виконання регулярних рейсів до Туреччини з Ужгорода. Такі перельоти відіграватиму важливу роль у розвитку туризму, де очікується активніша участь турецьких партнерів та інвесторів – в українських проєктах з розбудови та розвитку морських і гірськолижних курортів, готельних комплексів та іншої туристичної інфраструктури.

Додамо

Україна і Туреччина у рамках візиту до Києва турецького президента Реджепа Ердогана підписали низку двосторонніх угод. Серед них – угода про вільну торгівлю.

Також міністр оборони України Олексій Резніков підписав зі своїм турецьким колегою рамкову угоду про співпрацю  у сфері високих технологій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70