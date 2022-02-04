Україна і Туреччина домовилися про повну лібералізацію автоперевезень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі. Як заявив на своїй сторінці Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков, ця угода поміж інших пунктів містить "також і інфраструктурну частину, домовленості в межах якої стануть основою для поглиблення співпраці та нових інфраструктурних проектів", передає УНН.
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“У рамках Угоди про ЗВТ досягнуто історичну домовленість – про повну лібералізацію автомобільних перевезень. Невдовзі буде знято обмеження для українських автоперевізників на ринку Туреччини, зокрема це стосується і в’їзду порожнього транспорту. Тобто фури зможуть заїжджати порожніми та повертатися з товарами”, - ідеться в повідомленні.
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Як зазначили, турецькі компанії активно присутні на українському дорожньому ринку. Вони залучені до будівництва ключових дорожніх об’єктів: М-30 Стрий – Ізварине; Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка; М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта тощо, зазначив інфраструктури Кубраков.
Він також додав, що наразі триває підготовка угоди про співробітництво у сфері морського пошуку та рятування у Чорному морі. Крім того, передбачається і торговельне співробітництво, зокрема по лінії "МТП "Южний", здатного приймати найбільші судна, які увійдуть до Чорного моря завдяки побудованому каналу "Стамбул".
Заплановано й розширення географії авіаперельотів між країнами, зокрема виконання регулярних рейсів до Туреччини з Ужгорода. Такі перельоти відіграватиму важливу роль у розвитку туризму, де очікується активніша участь турецьких партнерів та інвесторів – в українських проєктах з розбудови та розвитку морських і гірськолижних курортів, готельних комплексів та іншої туристичної інфраструктури.
Додамо
Україна і Туреччина у рамках візиту до Києва турецького президента Реджепа Ердогана підписали низку двосторонніх угод. Серед них – угода про вільну торгівлю.
Також міністр оборони України Олексій Резніков підписав зі своїм турецьким колегою рамкову угоду про співпрацю у сфері високих технологій.