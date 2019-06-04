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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 21168 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 41701 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 60147 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116190 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109859 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136662 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144320 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130033 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Украина и Норвегия договорились о сотрудничестве в области энергетики

Украина и Норвегия договорились о сотрудничестве в области энергетики

Киев  •  УНН

 • 9066 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Украина и Норвегия будут совместно работать касательно уменьшения риска ядерных и радиационных аварий и инцидентов и уменьшения риска радиоактивного загрязнения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Во время заседания Украинско-норвежской рабочей группы по вопросам ядерной защищенности, ядерной безопасности и аварийной готовности было определено, что Украина и Норвегия будут совместно работать касательно уменьшения риска ядерных и радиационных аварий и инцидентов и уменьшения риска радиоактивного загрязнения, в том числе за счет усиления режима ядерной безопасности, нормативно-правовой базы и возможностей органов, ответственных за ядерную безопасность и защищенность, а также за счет содействия развитию человеческих ресурсов через образование и обучение.

"Минэнергоугля намерено и в дальнейшем углублять сотрудничество с норвежской стороной в области энергетики и развивать двусторонние отношения", - заверили в Минэнерго.

Напомним, Минэнерго, НКРЕКП и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля.

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