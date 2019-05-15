Міненерго, НКРЕКП та ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня

"Обговорюють готовність до запровадження ринку з 1 липня, як це передбачено чинним законом. Тема важлива та актуальна - для ЄС і США своєчасне введення конкурентного ринку є базовим маркером готовності України виконувати свої зобов'язання щодо реформування енергетичного сектору. Міненерго, НКРЕКП, ключові енергокомпанії беззастережно виступають за запуск ринку в належні терміни. Більшість депутатів теж. Тільки но екс-двічі міністр енергетики Іван Плачков виступав – він теж за", - написав Бузаров.

За інформацією експерта, навіть ті, хто технічно допускає перенесення, рапортують про готовність працювати на ринку з 1 липня 2019 року.

"Є ті, хто перестраховується і допускають перенесення на деякий час – "Укренерго", наприклад. Але навіть вони говорять, що в цілому готові запускатися. В цілому, настрій оптимістичний. Якщо не втрутяться політичні чинники, і популісти знову не осідлають тему тарифів, європейському енергоринку в Україні з 1 липня бути!" - констатував він.

Нагадаємо, нещодавно міжнародне співтовариство висловило занепокоєння гальмуванням запуску нового ринку електроенергії та закликало оперативно провести засідання Координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії. Про це йшлося у спільному листі голови представництва Європейського Союзу (ЄС) в Україні Х'юга Мінгареллі, директора Європейського енергетичного співтовариства (ЄЕС) Янеса Копача, голови представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Еріка де Загона, керуючого директора Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директора Місії USAID в Україні Сьюзан Фріц.

Введення в Україні європейського ринку електроенергії з 1 липня 2019 року передбачено законом "Про ринок електричної енергії". Цей закон запроваджує в Україні норми Третього енергопакету ЄС. Своєчасне введення нового ринку електроенергії є однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, США та ЄС.