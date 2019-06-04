Україна і Норвегія домовились про співпрацю в галузі енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Україна та Норвегія спільно працюватимуть щодо зменшення ризику ядерних і радіаційних аварій та інцидентів і зменшення ризику радіоактивного забруднення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Під час засідання Українсько-норвезької робочої групи з питань ядерної захищеності, ядерної безпеки та аварійної готовності було визначено, що Україна та Норвегія спільно працюватимуть щодо зменшення ризику ядерних і радіаційних аварій та інцидентів і зменшення ризику радіоактивного забруднення, в тому числі за рахунок посилення режиму ядерної безпеки, нормативно-правової бази і можливостей органів, відповідальних за ядерну безпеку та захищеність, а також за рахунок сприяння розвитку людських ресурсів через освіту та навчання.
"Міненерговугілля має намір і надалі поглиблювати співпрацю з норвезькою стороною у галузі енергетики та розвивати двосторонні відносини",- запевнили у Міненерго.
Нагадаємо, Міненерго, НКРЕКП та ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня.