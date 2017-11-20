Украина и МВФ продолжат обсуждение проекта Бюджета-2018

"Эксперты МВФ посетили Киев в период с 9 по 17 ноября для проведения технического обсуждения проекта бюджета на 2018 год. Это обсуждение будет продолжаться в следующие недели для того, чтобы обеспечить соответствие в принятом бюджете показателя дефицита объема в 2,5 процента ВВП, который согласован программой экономических реформ Украины, поддерживаемой Фондом", - говорится в заявлении.

Напомним, группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) 9 ноября прибыла в Украину для обсуждения проекта Государственного бюджета на 2018 год.