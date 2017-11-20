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Україна і МВФ продовжать обговорення проекту Бюджету-2018

Україна і МВФ продовжать обговорення проекту Бюджету-2018

Київ • УНН

 • 12995 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН.  Україна і Міжнародний валютний фонд продовжать обговорення проекту бюджету на 2018 рік. Про це йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, передає УНН.

“Експерти МВФ відвідали Київ у період з 9 по 17 листопада для проведення технічного обговорення проекту бюджету на 2018 рік. Це обговорення триватиме наступними тижнями з тим, щоби забезпечити відповідність в ухваленому бюджеті показника дефіциту обсягу в 2,5 відсотки ВВП, який погоджено програмою економічних реформ України, що підтримується Фондом”, - йдеться у заяві.

Нагадаємо, група експертів міжнародного валютного фонду (МВФ) 9 листопада прибула до України для обговорення проекту Державного бюджету на 2018 рік.

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