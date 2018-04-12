Украина и Молдова подписали соглашение о воздушном сообщении

"У нас большой потенциал в экономическом сотрудничестве. В 2017 году товарооборот между Украиной и Молдовой вырос до 884 млн долл. Более того, в ближайшем будущем реально выйти на 1 млрд долл. взаимной торговли", - написал Гройсман.

Он также отметил, что "премьер-министр Республики Молдова Павел Филип, согласен с такими оценками. Говорит, 1 млрд долл. - не предел. Он уверен, что благодаря соседским отношениям, товарооборот между нашими странами может вырасти намного больше".

Напомним, между Украиной и Мальтой будет прямое авиасообщение.