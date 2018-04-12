Україна і Молдова підписали угоду про повітряне сполучення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Підписали з урядом Молдови угоду про повітряне сполучення, протокол, який поліпшить транспортну та автомобільну співпрацю і Меморандум про синхронізацію наших енергосистем з енергосистемою Європи. Про це повідомив у Facebook Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"Маємо великий потенціал в економічній співпраці. У 2017 році товарообіг між Україною та Молдовою зріс до $884 млн. Більш того, у найближчому майбутньому реально вийти на 1 мільярд дол. взаємної торгівлі", - написав Гройсман.
Він також відзначив, що "прем'єр-міністр Республіки Молдова Павел Філіп, згоден у таких оцінках. Каже, 1 мільярд дол. – не межа. Він певен, що завдяки сусідським відносинам, товарообіг між нашими країнами може зрости набагато більше".
Нагадаємо, між Україною і Мальтою буде пряме авіасполучення.