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Україна і Молдова підписали угоду про повітряне сполучення

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Підписали з урядом Молдови угоду про повітряне сполучення, протокол, який поліпшить транспортну та автомобільну співпрацю і Меморандум про синхронізацію наших енергосистем з енергосистемою Європи. Про це повідомив у Facebook Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

"Маємо великий потенціал в економічній співпраці. У 2017 році товарообіг між Україною та Молдовою зріс до $884 млн. Більш того, у найближчому майбутньому реально вийти на 1 мільярд дол. взаємної торгівлі", - написав Гройсман.

Він також відзначив, що "прем'єр-міністр Республіки Молдова Павел Філіп, згоден у таких оцінках. Каже, 1 мільярд дол. – не межа. Він певен, що завдяки сусідським відносинам, товарообіг між нашими країнами може зрости набагато більше".

Нагадаємо, між Україною і Мальтою буде пряме авіасполучення.

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