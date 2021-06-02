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Украина готовится к безвизу с Перу: правительство одобрило соглашение

Киев • УНН

 • 15848 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Кабинет министров Украины утвердил соглашение о безвизовом режиме с Перу, передает корреспондент УНН.

Украина готовится к безвизу с Перу: правительство одобрило соглашение

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Детали

Украинцы смогут находиться в стране до 90 дней без виз. Также граждане Украины имеют возможность находиться в Перу с туристической целью в 183 дней в году.

Справка

Ежегодно Перу посещают миллионы туристов со всего мира, однако криминогенная ситуация в стране довольно напряженная, предупреждают в МИД. Во внешнеполитическом ведомстве указывают, что преступления на улицах, от карманных краж до вооруженных нападений, являются серьезной проблемой крупных городов страны, в том числе столицы. Количество убийств в Перу возросло в последние годы, продолжают случаться случаи похищения людей.

По всей территории Перу нередки случаи проведения крупных манифестаций, затрудняющих движение транспорта. Хотя большинство демонстраций являются мирными, при определенных обстоятельствах они могут завершаться стічками. Учитывая это, рекомендуется избегать мест проведения массовых собраний.

Дополнение

Кабинет министров Украины до этого одобрил проект постановления об утверждении соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Сент-Винсент и Гренадин о взаимной отмене визовых требований. Отметим, что само соглашение было заключено еще в ноябре прошлого года.

Украина поднялась в обновленном рейтинге Индекса паспортов мира на шесть позиций и занимает тридцать пятое место - владельцы украинского паспорта могут путешествовать, в частности, без визы в 136 стран мира.

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