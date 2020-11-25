Україна підписала безвіз з карибською державою

“Сьогодні разом з верховним комісаром Сент-Вінсенту і Гренадіну Великій Британії Ценіо Люїсом ми запустили режим безвізу. Крок за кроком і всі країни Співдружності будуть безвізовими для українців”, — написав Пристайко.

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Нагадаємо, як повідомляв Пристайко, за місяць почнуться перші авіарейси з Києва до головного аеропорту Великої Британії — Хітроу в Лондоні. Завершились перемовини з адміністрацією аеропорту.