Кабмін схвалив запровадження безвізу з Індонезією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України схвалив проект угоди з урядом Республіки Індонезія про взаємне скасування візових вимог, повідомляє кореспондент УНН.
Зазначимо, що дане рішення було прийняте без обговорення.
Додамо, що згідно з документом, громадяни України протягом кожного візиту до Індонезії зможуть перебувати на територі цієї країни до 30 днів. А громадяни Індонезії в Україні зможуть проживати 30 днів із 60 календарних.
Нагадаємо, що сьогодні в уряді затвердили понад 100 пріоритетних інвестиційних проектів.
Як повідомлялося раніше в УНН, Україна закликала Індонезію приєднатися до “Кримської платформи”.