Кабмін схвалив запровадження безвізу з Індонезією

Зазначимо, що дане рішення було прийняте без обговорення.

Додамо, що згідно з документом, громадяни України протягом кожного візиту до Індонезії зможуть перебувати на територі цієї країни до 30 днів. А громадяни Індонезії в Україні зможуть проживати 30 днів із 60 календарних.

Нагадаємо, що сьогодні в уряді затвердили понад 100 пріоритетних інвестиційних проектів.

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна закликала Індонезію приєднатися до “Кримської платформи”.