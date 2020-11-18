Кабмин одобрил введение безвиза с Индонезией

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 8002 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 37818 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 47961 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 70022 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 89861 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 96222 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100494 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114174 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115225 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126433 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Кабмин одобрил введение безвиза с Индонезией

Кабмин одобрил введение безвиза с Индонезией

Киев  •  УНН

 • 12505 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований, сообщает корреспондент УНН.

Отметим, что данное решение было принято без обсуждения.

Добавим, что согласно документу, граждане Украины в течение каждого визита в Индонезию смогут находиться на территори этой страны до 30 дней. А граждане Индонезии в Украине смогут проживать 30 дней с 60 календарных.

Напомним, что сегодня в правительстве утвердили более 100 приоритетных инвестиционных проектов.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина призвала Индонезию присоединиться к "Крымской платформе".

Украинские Национальные Новости

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