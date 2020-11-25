Украина подписала безвиз с карибским государством

"Сегодня вместе с верховным комиссаром Сент-Винсент и Гренадины Великобритании Ценио Льюисом мы запустили режим безвиза. Шаг за шагом и все страны Содружества будут безвизовыми для украинцев", - написал Пристайко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин одобрил введение безвиза с Индонезией

Напомним, как сообщал Пристайко, через месяц начнутся первые авиарейсы из Киева в главный аэропорт Великобритании - Хитроу в Лондоне. Завершились переговоры с администрацией аэропорта.