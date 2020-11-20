Україна та Велика Британія домовились про авіарейси з Києва до лондонського Хітроу - Пристайко

“Нарешті українці літатимуть з Києва до головних повітряних воріт Великої Британії — лондонського аеропорту Хітроу. Завершились перемовини з адміністрацією аеропорту. Перші рейси вже за місяць! Вітаю активну позицію МАУ, які не зменшують обертів навіть під час пандемії COVID-19. Кращі умови для пасажирів, швидші пересадки, зручне транспортне сполучення, тісніші зв'язки між народами — все це нові стратегічні відносини між Україною та Великою Британією в дії”, - написав Вадим Пристайко.

Він зазначив, що Україна та Велика Британія націлились до висот.

Нагадаємо, Пристайко розповів про кроки України до отримання безвізу із Великою Британією.