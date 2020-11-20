Україна та Велика Британія домовились про авіарейси з Києва до лондонського Хітроу - Пристайко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. За місяць почнуться перші авіарейси з Києва до головного аеропорту Великої Британії — Хітроу в Лондоні. Завершились перемовини з адміністрацією аеропорту. Про це у своєму Twitter написав посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, передає УНН.
“Нарешті українці літатимуть з Києва до головних повітряних воріт Великої Британії — лондонського аеропорту Хітроу. Завершились перемовини з адміністрацією аеропорту. Перші рейси вже за місяць! Вітаю активну позицію МАУ, які не зменшують обертів навіть під час пандемії COVID-19. Кращі умови для пасажирів, швидші пересадки, зручне транспортне сполучення, тісніші зв'язки між народами — все це нові стратегічні відносини між Україною та Великою Британією в дії”, - написав Вадим Пристайко.
Він зазначив, що Україна та Велика Британія націлились до висот.
Нагадаємо, Пристайко розповів про кроки України до отримання безвізу із Великою Британією.