Украина и Великобритания договорились об авиарейсах из Киева в лондонский Хитроу - Пристайко

"Наконец украинцы будут летать из Киева в главные воздушные ворота Великобритании - лондонский аэропорт Хитроу. Завершились переговоры с администрацией аэропорта. Первые рейсы уже через месяц! Приветствую активную позицию МАУ, которые не уменьшают обороты даже во время пандемии COVID-19. Лучшие условия для пассажиров, быстрее пересадки, удобное транспортное сообщение, тесные связи между народами - все это новые стратегические отношения между Украиной и Великобританией в действии", - написал Вадим Пристайко.

Он отметил, что Украина и Великобритания нацелились до высот.

Напомним, Пристайко рассказал о шагах Украины к получению безвиза с Великобританией.