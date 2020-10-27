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Пристайко розповів про кроки України до отримання безвізу із Великою Британією

Пристайко розповів про кроки України до отримання безвізу із Великою Британією

Київ • УНН

 • 14482 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Україна наразі робить перші кроки до отримання безвізового режиму з Великою Британією. Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю радіо "НВ", передає УНН.

“До самого безвізу нам ще доволі далеко. Ця робота тільки почалась, і ми робимо тільки перші кроки”, — сказав Пристайко.

З його слів, на сьогодні є певна низка претензій британської сторони до багатьох сусідів, а також інших країн світу, які хотіли б спростити візити для своїх громадян. Однією з таких претензій до України є те, наскільки безпечними і захищеними є українські документи від підробок, корупції, наскільки є захищеною система видачі українських проїзних документів тощо.

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“Ми як раз хочемо запросити в Україну комісію з Великої Британії. Ми так само робили з ЄС, коли розпочинали роботу з безвізу... Фахівці приїдуть, на місці подивляться, розберуться, які процедури, які документи і як це робиться, тоді їх рекомендація ляже в основу тих нових рішень, які будуть прийматись британською стороною”, — зазначив посол.

Він додав, що коли Україна працювала над отриманням безвізового режиму з ЄС, то вирішила зробити безвіз не одразу для всіх, а виокремити певні категорії.

“Тому ми запропонували: давайте почнемо з того, що ми дамо безвізовий режим для певних громадян — це можливий шлях. Також можливий шлях — студенти, які навчаються в Британії, або їхні родини, або бізнесмени, або релігійні діячі. Так працювало з ЄС. Якщо це спрацює з Британією, будемо вважати що це нормальний шлях для просування — крок за кроком”, — додав дипломат.

Нагадаємо, ще у лютому поточного року українська сторона повідомила, що розпочала офіційні переговори з Великою Британією щодо нової базової угоди, ключовими елементами якої є стратегічне партнерство і візовий діалог.

Українські Національні Новини

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