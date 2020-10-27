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Пристайко рассказал о шагах Украины к получению безвиза с Великобританией

Пристайко рассказал о шагах Украины к получению безвиза с Великобританией

Киев  •  УНН

 • 14481 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Украина пока делает первые шаги к получению безвизового режима с Великобританией. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью радио "НВ", передает УНН.

"К самому безвизу нам еще довольно далеко. Эта работа только началась, и мы делаем только первые шаги", - сказал Пристайко.

По его словам, на сегодня есть определенный ряд претензий британской стороны ко многим соседям, а также другим странам мира, которые хотели бы упростить визиты для своих граждан. Одной из таких претензий к Украине является то, насколько безопасными и защищенными являются украинские документы от подделок, коррупции, насколько защищенной является система выдачи украинских проездных документов и тому подобное.

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"Мы как раз хотим пригласить в Украину комиссию из Великобритании. Мы так же делали с ЕС, когда начинали работу с безвизом ... Специалисты приедут на месте посмотрят, разберутся, процедуры, документы и как это делается, тогда их рекомендация ляжет в основу тех новых решений, которые будут приниматься британской стороной", - отметил посол.

Он добавил, что если Украина работала над получением безвизового режима с ЕС, то решила сделать безвиз не сразу для всех, а выделить определенные категории.

"Поэтому мы предложили: давайте начнем с того, что мы дадим безвизовый режим для определенных граждан - это возможный путь. Также возможный путь - студенты, которые учатся в Британии, или их семьи, или бизнесмены, или религиозные деятели. Так работало с ЕС. Если это сработает с Британией, будем считать это нормальный путь для продвижения - шаг за шагом", - добавил дипломат.

Напомним, еще в феврале текущего года украинская сторона сообщила, что начала официальные переговоры с Великобританией по новому базовому соглашению, ключевыми элементами которого является стратегическое партнерство и визовый диалог.

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