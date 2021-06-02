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Україна готується до безвізу з Перу: уряд схвалив угоду

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив угоду про безвізовий режим з Перу, передає кореспондент УНН.

Україна готується до безвізу з Перу: уряд схвалив угоду

Так, відповідне рішення було ухвалена на засіданні уряду в середу.

Деталі

Українці зможуть перебувати в країні до 90 днів без віз. Також громадяни України мають можливість перебувати в Перу з туристичною метою до 183 днів на рік.

Довідково

Щороку Перу відвідують мільйони туристів з усього світу, проте криміногенна ситуація в країні доволі напружена, попереджають у МЗС. У зовнішньополітичному відомстві вказують, що злочини на вулицях, від кишенькових крадіжок до озброєних нападів, є серйозною проблемою великих міст країни, в тому числі столиці. Кількість убивств у Перу зросла впродовж останніх років, продовжують траплятися випадки викрадення людей.

По всій території Перу непоодинокими є випадки проведення великих маніфестацій, що ускладнюють рух транспорту. Хоча більшість демонстрацій є мирними, за певних обставин вони можуть завершуватися сутичками. З огляду на це, рекомендується уникати місць проведення масових зібрань.

Доповнення

Кабінет міністрів України до цього схвалив проект постанови про затвердження угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Сент-Вінсент і Гренадін про взаємне скасування візових вимог. Зазначимо, що саму угоду було укладено ще в листопаді минулого року.

Україна піднялася в оновленому рейтингу Індексу паспортів світу на шість позицій і посідає 35-е місце - власники українського паспорта можуть подорожувати, зокрема, без візи в 136 країн світу.

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