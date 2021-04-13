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Україна на шість позицій піднялася у рейтингу паспортів

Україна на шість позицій піднялася у рейтингу паспортів

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Україна піднялася в оновленому рейтингу Індексу паспортів світу на шість позицій і посідає 35-е місце - власники українського паспорта можуть подорожувати, зокрема, без візи в 136 країн світу. Рейтинг укладає компанія Henley & Partners, передає УНН.

Цитата:

"Україна піднялася в рейтингу на шість позицій і займає 35-е місце з можливістю подорожувати без візи або з візою після прибуття в 136 країн світу. У період з січня по березень 2021 року Україна уклала безвізові угоди з Арубою, Кюрасао, Гренадою, Сен-Мартеном і Карибські Нідерландами", - вказали у компанії оновлені дані Індексу паспортів світу на II квартал цього року.

Деталі

Японський паспорт як і раніше займає перше місце в Індексі, яке означає, що японським громадянам відкриті кордони 193 країн світу, попри чинну заборону на в'їзд іноземних громадян на територію Японії. На другому місці - сінгапурський паспорт, який відкриває можливість для безвізових подорожей по 192 країнам світу. На третьому місці - Німеччина і Південна Корея (191).

"Загальна вакцинація в низці країн дає надію на те, що переміщення громадян між країнами знову стануть звичайним явищем", - відзначили у компанії-укладачі рейтингу.

Ексерти вказують: попри те, що після спалаху COVID-19 в Індексі було дуже мало змін, деякі з країн все ж продемонстрували суттєві результати за останнє десятиліття. У другому кварталі 2021 року Китай піднявся відразу на 22 позиції - з 90-го місця з можливістю подорожувати по сорока країнах світу до 68-го місця і доступом до 77 країн світу. Ще одна країна, яка показала найбільш вражаючі результати з 2011 року - ОАЕ - перемістилися з 65-го на 15-е місце. ОАЕ ведуть активні дипломатичні переговори з країнами по всьому світу. З паспортом ОАЕ можна подорожувати по 174 напрямках без візи або з візою після прибуття.

Додамо, у попередньому рейтингу за І квартал цього року Україна у рейтингу Індексу паспортів світу посідала 41-е місце.

Довідка

В цілому в рейтингу 110 місць.

Індекс паспортів компанії Henley & Partners - це міжнародний рейтинг країн за рівнем свободи пересування, яку вони надають своїм громадянам. Індекс видається з 2006 року у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу в світі базу туристичної інформації. Компанія Henley & Partners, яка працює в сфері планування місця проживання для приватних клієнтів і їх сімей, виступає як радник урядів різних країн при розробці та впровадженні програм громадянства або дозволу на проживання через інвестиції.

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