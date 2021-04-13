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Украина на шесть позиций поднялась в рейтинге паспортов

Украина на шесть позиций поднялась в рейтинге паспортов

Киев  •  УНН

 • 36979 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украина поднялась в обновленном рейтинге Индекса паспортов мира на шесть позиций и занимает 35-е место - владельцы украинского паспорта могут путешествовать, в частности, без визы в 136 стран мира. Рейтинг составляет компания Henley & Partners, передает УНН.

Цитата:

"Украина поднялась в рейтинге на шесть позиций и занимает 35-е место с возможностью путешествовать без визы или визой по прибытии в 136 стран мира. В период с января по март 2021 года Украина заключила безвизовые соглашения с Арубой, Кюрасао, Гренадой, Сен-Мартеном и Карибскими Нидерландами", - указали в компании обновленные данные Индекса паспортов мира на II квартал этого года.

Детали

Японский паспорт по-прежнему занимает первое место в Индексе, которое означает, что японским гражданам открыты границы 193 стран мира, несмотря на действующий запрет на въезд иностранных граждан на территорию Японии. На втором месте – сингапурский паспорт, который открывает возможность для безвизовых путешествий по 192 странам мира. На третьем месте – Германия и Южная Корея (191).

"Всеобщая вакцинация в ряде стран дает надежду на то, что перемещения граждан между странами вновь станут обычным явлением", - отметили в компании-составителе рейтинга.

Ексерты указывают: несмотря на то, что после вспышки COVID-19 в Индексе было очень мало изменений, некоторые из стран все же продемонстрировали существенные результаты за последнее десятилетие. Во втором квартале 2021 года Китай поднялся сразу на 22 позиции - с 90-го места с возможностью путешествовать по сорока странам мира до 68-го места и доступом к 77 странам мира. Еще одна страна, показавшая самые впечатляющие результаты с 2011 года – ОАЭ – переместились с 65-го на 15-е место. ОАЭ ведут активные дипломатические переговоры со странами по всему миру. С паспортом ОАЭ можно путешествовать по 174 направлениям без визы или с визой по прибытии.

Добавим, в предыдущем рейтинге за I квартал этого года Украина в рейтинге Индекса паспортов мира занимала 41-е место.

Справка

В целом в рейтинге 110 мест.

Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации. Компания Henley & Partners, работающая в сфере планирования местожительства для частных клиентов и их семей, выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции.

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