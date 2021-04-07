Кабмін затвердив угоду про безвіз з карибською державою

Деталі

Відповідно до пояснювальної записки, проектом постанови передбачається надання в установленому порядку згоди на обов’язковість зазначеного міжурядового міжнародного договору України шляхом затвердження Угоди постановою Кабміну.

Сама угода запроваджує можливість здійснення безвізових поїздок до іншої з держав строком на 90 днів протягом 180 днів.

Доповнення

Зазначимо, що саму угоду було укладено ще в листопаді минулого року.