Кабмін затвердив угоду про безвіз з карибською державою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу схвалив проект постанови про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сент-Вінсент і Гренадін про взаємне скасування візових вимог, передає кореспондент УНН.
Деталі
Відповідно до пояснювальної записки, проектом постанови передбачається надання в установленому порядку згоди на обов’язковість зазначеного міжурядового міжнародного договору України шляхом затвердження Угоди постановою Кабміну.
Сама угода запроваджує можливість здійснення безвізових поїздок до іншої з держав строком на 90 днів протягом 180 днів.
Доповнення
Зазначимо, що саму угоду було укладено ще в листопаді минулого року.