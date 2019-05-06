Украина готова возобновить транзит нефти в ЕС - "Укртранснафта"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Государственная компания "Укртранснафта" заявила о готовности возобновить транзит российской нефти в ЕС. Об этом пресс-служба компании сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня, 6 мая 2019 года, по линии диспетчерской службы АО "Укртранснафта" направлена телеграмма о готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", - сообщили в госкомпании.
Отмечается, что в 14:17 (по киевскому времени) с ЛПДС "Мозырь" начала поступать нефть с качественными показателями, соответствующими норме, к системе нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины для дальнейшей ее транспортировки в страны ЕС.
Как сообщал УНН, в конце апреля "Укртранснафта" приостановила работу нефтепровода "Дружба".
В РФ создали межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу "Дружба".
Также к расследованию загрязнения трубопровода "Дружба" при необходимости привлекут спецслужбы.