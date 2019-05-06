Україна готова відновити транзит нафти до ЄС - "Укртранснафта"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Державна компанія "Укртранснафта" заявила про готовність відновити транзит російської нафти до ЄС. Про це прес-служба компанії повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні, 6 травня 2019 року, по лінії диспетчерської служби АТ "Укртранснафта" направлено телеграму про готовність відновити транзит нафти нафтопроводом "Дружба", - повідомили у держкомпанії.
Зазначається, що о 14:17 год (за київським часом) з ЛВДС "Мозир" почала надходити нафта з якісними показниками, що відповідають нормі, до системи нафтопроводів "Дружба" у напрямку України для подальшого її транспортування до країн ЄС.
Як повідомляв УНН, наприкінці квітня "Укртранснафта" призупинила роботу нафтопроводу "Дружба".
У РФ створили міжвідомчу комісію з перевірки порушення показників якості нафти, що транспортується по магістральному нафтопроводу "Дружба".
Також до розслідування забруднення трубопроводу "Дружба" при необхідності залучать спецслужби.