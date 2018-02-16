Украина готова сотрудничать с Польшей об изменениях в закон об ИНП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украина готова сотрудничать с Польшей относительно изменений в закон об Институте Национальной Памяти. Об этом во время брифинга в Польше заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН.
"Мы надеемся на здравый смысл, надеемся на переговорный процесс. Решение Конституционного суда Польши прогнозировать никто не может, но мы должны быть готовы к любому решению. С нашей точки зрения, было бы абсолютно правильно думать о необходимости внесения изменений в соответствующий польского законодательства. Украина готова принять участие в этом процессе по урегулированию этих вопросов", - заявил Розенко.
Напомним, раунд украинского-польских переговоров по историческим вопросам и отношений между странами на уровне вице-премьер-министров в Варшаве завершео, но переговоры еще будут продолжаться.