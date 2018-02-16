Україна готова співпрацювати з Польщею щодо змін в закон про ІНП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Україна готова співпрацювати з Польщею щодо зміни в закон про Інститут Національної Памяті. Про це під час брифінгу в Польщі заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН.
“Ми сподіваємось на здоровий глузд, сподіваємось на переговорний процес. Рішення Конституційного суду Польщі прогнозувати ніхто не може, але ми повинні бути готові до будь-якого рішення. На нашу точку зору, було б абсолютно правильно думати про необхідність внесення змін до відповідного польського законодавства. Україна готова взяти участь у цьому процесі щодо урегулювання цих питань”, — заявив П.Розенко.
Нагадаємо, раунд українсько-польських переговорів щодо історичних питань і відносин між країнами на рівні віце-прем’єр-міністрів у Варшаві завершено, але перемовини ще триватимуть.